Kanani: Die Kommunikation mit dem Osten steht für die Regierung und das diplomatische System ganz oben auf der Prioritätenliste

Der Sprecher des Außenministeriums, Nasser Kanani, erklärte in seiner wöchentlichen Pressekonferenz mit Reportern am Montagmorgen: Was den Märtyrereinsatz eines jordanischen Bürgers gegen das zionistische Regime betrifft, sollte man beachten, dass dieses Regime krebsartig und in der Region absolut böse ist.

'Das israelische Regime hat das Feuer auf sich selbst eröffnet, indem es seine eigene Krise in Gaza fortsetzt und auf einem Waffenstillstand besteht, und dieses Vorgehen hat ihm nichts gebracht.', fügte Kanani hinzu.

Er sagte: Die Unterstützer dieses Regimes sollten aufhören, es zu bewaffnen und zu unterstützen, und die internationalen Versammlungen sollten diese Praxis ebenfalls verurteilen und ernsthafte Abschreckungsmaßnahmen ergreifen.

Kanani erklärte: Wie der Präsident und der Außenminister sagten, ist die Nachbarschaftspolitik Irans eine sehr wichtige Priorität der 14. Regierung, und der Blick nach Osten ist strategisch und nicht taktisch, und die Kommunikation mit den östlichen Ländern steht ganz oben auf der Prioritätenliste der Regierung und das diplomatische System.

Ihm zufolge wird sich die 14. Regierung auf die Umsetzung der unterzeichneten Abkommen und die Vorbereitung neuer Kooperationsdokumente konzentrieren, die in den bilateralen Beziehungen erforderlich sind.

'Die Beziehungen zu Russland und China werden mit Ernsthaftigkeit und Entschlossenheit gepflegt, und die Fortsetzung dieser unterzeichneten Dokumente und der Zusammenarbeit wird für beide Seiten von Vorteil sein.', so er.