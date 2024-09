Das letzte Gold der Paralympics in Paris geht an den Iran

Teheran (IRNA) - Am letzten Tag der Paralympischen Spiele in Paris gewann der iranische Para-Gewichtheber in der Kategorie +107 kg eine weitere Goldmedaille.

Auf den 11. Tag der Paralympischen Spiele 2024 in Paris folgte Para-Gewichtheber-Wettbewerb, bei dem der iranische Nationalspieler Ahmad Aminzadeh in der Kategorie +107 kg gegen Gegner aus Ghana, Großbritannien, Ägypten, Georgien, der Ukraine und Jordanien antrat. Aminzadeh hob beim ersten Versuch ein Gewicht von 253 Kilogramm und schaffte es, es so zu kontrollieren, dass er bald einen Unterschied von 13 Kilogramm zu seinem engsten Konkurrenten hatte und auf dem ersten Platz lag. Im zweiten Zug wählte er ein Gewicht von 258 kg und setzte seine erfolgreiche Leistung auch in diesem Zug fort. Im dritten Versuch und in einer Situation, in der seine Goldmedaille entschieden wurde, erhielt er von den Kampfrichtern drei weiße Lichter, als er einem Gewicht von 263 kg gegenüberstand. Auf diese Weise gewann Aminzadeh die Meisterschaft mit einem Rekord von 263 und wurde zum achten Goldmedaillengewinner der iranischen Karawane ernannt.