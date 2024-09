Vereinte Nationen: Die Bewohner des Gazastreifens machen 80 % der von Hungersnot betroffenen Weltbevölkerung aus

„Michael Fakhri“ sagte in dem Bericht, den er der Generalversammlung der Vereinten Nationen vorlegte: „Am zweiten Tag des Krieges begann die Aushungerung der Bewohner des Gazastreifens.“

„Auch die begrenzte Hilfe, die in den Gazastreifen gelangte, wurde größtenteils in die zentralen und südlichen Gebiete geschickt, während das israelische Regime den Bewohnern des Gazastreifens befohlen hatte, in die nördlichen Gebiete zu ziehen“, fügte er hinzu.

„In der Geschichte der Kriege gibt es keinen Rekord dafür, dass ein Land so schnell verhungert, und was den 2,3 Millionen Palästinensern in dieser Region widerfuhr, ist beispiellos. Die Geschichte der vorsätzlichen Hungersnöte gegen das palästinensische Volk reicht bis vor 76 Jahren zurück, als das israelische Regime gegründet wurde und das palästinensische Volk aus seinem Land vertrieben wurde“, erklärte er.