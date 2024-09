Araghchi: Die Regierung und das Volk des Jemen waren die Verteidiger des palästinensischen Volkes

Jamal Amer, der Außenminister der Regierung zur nationalen Rettung des Jemen, wünschte während eines Telefongesprächs mit Seyed Abbas Araghchi, ihm viel Erfolg als Außenminister der Islamischen Republik Iran und betonte die Bedeutung einer Stärkung bilaterale Beziehungen und regionale Zusammenarbeit.

Mit Bezug auf die Eskalation der Konflikte in der Region und die militärischen Angriffe der Vereinigten Staaten und Englands auf den Jemen fügte der Außenminister des Jemen hinzu: Die Position Jemens bei der Unterstützung der unterdrückten palästinensischen Nation wird sich nicht ändern.

Er betonte die Bedeutung früherer Dokumente und Vereinbarungen zwischen Iran und Jemen und äußerte die Hoffnung auf eine Stärkung der Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft und Entwicklung.

Seyyed Abbas Araghchi, Irans Außenminister, gratulierte auch Jamal Amer zu seiner Ernennung zum Außenminister des Jemen und erklärte, dass die Beziehungen zwischen Iran und Jemen und die Fortsetzung der Konsultationen zwischen beiden Seiten mit dem Ziel, zur Sicherheit der Region beizutragen, von großer Bedeutung sind.

'In einer Zeit, in der viele Länder nur gegen das zionistische Regime Stellung beziehen, verteidigen die Regierung und das Volk des Jemen die Unterdrückung des palästinensischen Volkes.', so er.