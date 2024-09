Hisbollah beschießt Hauptquartier der Golani-Brigade des israelischen Regimes

Die libanesische Hisbollah gab heute in einer Erklärung bekannt, dass sie, um die Menschen im Gazastreifen zu unterstützen und auch auf die Verbrechen des zionistischen Regimes an Wohnhäusern von Zivilisten, insbesondere auf die jüngste Aggression gegen den Libanon, zu reagieren, den Stützpunkt Jabal Niriya mit Katjuscha-Raketen angegriffen hat.

Dieser Aussage zufolge ist der Stützpunkt Jabal Niriya heute das Hauptquartier der Golani-Brigade des zionistischen Regimes.

Am Freitag gab die Hisbollah zudem in einer Erklärung bekannt, sie habe den Militärstützpunkt Ma’yan Baruch, die Zabadin-Kaserne sowie die vom zionistischen Militär genutzten Gebäude in der Stadt al-Mutala’a im Norden des besetzten Palästina mit Drohnen und Raketen angegriffen.