Pezeshkian und Putin treffen sich am Rande des bevorstehenden BRICS-Gipfels

Kazem Jalali sagte gegenüber TASS: „Irans Präsident nimmt am BRICS-Gipfel in Kasan teil und plant ein Treffen mit dem Präsidenten Russlands.“

„Ich glaube, dass der iranische Präsident am BRICS-Gipfel in Kasan teilnehmen wird. Wir bereiten uns derzeit darauf vor, dass diese Reise für die bilateralen Beziehungen von Nutzen und Erfolg sein wird“, fuhr er fort.

„Im Zusammenhang mit den bilateralen Beziehungen sind ein Treffen mit Wladimir Putin sowie bilaterale Treffen mit anderen Führungspersönlichkeiten und der iranischen Gesellschaft sowie eine Rede auf diesem Gipfel geplant“, betonte er.

Russland hat am 1. Januar 2024 die Präsidentschaft der BRICS übernommen. Der BRICS-Gipfel wird im Oktober 2024 in Kasan stattfinden. Iran ist am 1. Januar 2024 den BRICS-Staaten beigetreten.

Zu den BRICS-Staaten gehören neben den Ländern Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika mittlerweile auch weitere Länder wie der Iran, Saudi-Arabien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und Äthiopien.

Der 14. BRICS-Gipfel findet dieses Jahr vom 22. bis 24. Oktober statt.