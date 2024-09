Die Reaktion der iranischen Vertretung bei den Vereinten Nationen auf die Behauptung, ballistische Raketen an Russland zu schicken

„Iran hält es für unmenschlich, militärische Hilfe an die Konfliktparteien zu schicken, was zu einer Ausbreitung von Verlusten an Menschen und Infrastruktur sowie zu einer Distanzierung von den Gesprächen über einen Waffenstillstand führt. Daher tut Iran dies nicht nur nicht, sondern fordert auch andere Länder auf, keine Waffen mehr an die Konfliktparteien zu liefern“, bekräftigte die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen.

„Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten können die unbestreitbare Tatsache nicht verbergen, dass die Lieferung westlicher und fortschrittlicher Waffen, insbesondere aus den Vereinigten Staaten, den Krieg in der Ukraine verlängert hat“, fügte die iranische Vertretung hinzu.

„Daher ist jede Behauptung, dass Iran am Verkauf, Export oder Transfer von Waffen an die Russische Föderation beteiligt sei und seine internationalen Verpflichtungen verletzt, völlig unbegründet und wird kategorisch zurückgewiesen“, sagte der Botschafter und Ständiger Vertreter Irans bei den Vereinten Nationen.