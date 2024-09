Araghchi betont die Nutzung aller Kapazitäten für die Entwicklung der Beziehungen zwischen Iran und Serbien

Am Freitag gratulierte Marko Jurich Seyyed Abbas Araghchi zu seiner Wahl zum Außenminister der Islamischen Republik Iran, und ußerte die Hoffnung, dass die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern in der neuen Regierungsperiode noch weiter ausgebaut werden.

Er äußerte sein Interesse an der Intensivierung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern und lud die Wirtschaftssektoren unseres Landes ein, sich aktiv an der Expo 2027 in Belgrad zu beteiligen.

Der Außenminister Serbiens betrachtete auch die Unterstützung der Islamischen Republik Iran für die territoriale Integrität Serbiens als wertvoll und anerkennenswert.

Araghchi betonte die Position der Islamischen Republik Iran, die territoriale Integrität Serbiens zu unterstützen und geopolitische Veränderungen in verschiedenen Regionen grundsätzlich abzulehnen.

Außerdem einigten sich die Parteien in diesem Telefongespräch auf die Fortsetzung der Konsultationen zwischen den beiden Ländern auf unterschiedlichen Ebenen.