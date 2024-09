Israels barbarische Verbrechen verletzten sogar die Gefühle von Nicht-Muslimen

Teheran (IRNA) - Der Führer der jemenitischen Ansarullah betonte die moralische und religiöse Verantwortung aller Muslime für die Aggression der Zionisten in Gaza und im Westjordanland, und betonte: „Die Muslime in Gaza leiden unter der Invasion und den brutalen Angriffen und Massentötungen Israels, was das Gewissen der Nationen nicht-muslimischer Länder erweckt.“

Seyyed Abdul Malik Al-Houthi erklärte: „Zusätzlich zum menschlichen Gewissen gibt es für alle Muslime eine moralische und religiöse Verantwortung für die Aggression der Zionisten in Gaza und im Westjordanland.“ „Araber beobachten die Verbrechen des Mordes und des Hungers in Palästina, der Ehrenvergewaltigung, der Koranverbrennung und der Zerstörung von Moscheen, ohne konkrete Positionen zu äußern“, fuhr er fort. „Die meisten muslimischen Nationen und ihre Regierungen haben den Geist der Verteidigung völlig verloren und diese Situation ist bedauerlich und schmerzhaft“, stellte er fest.