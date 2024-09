In den vergangenen Tagen starben 39 Palästinenser im Westjordanland als Märtyrer und 145 wurden verletzt

Das palästinensische Gesundheitsministerium gab die Statistik der Märtyrer und Verwundeten bei den Angriffen des zionistischen Regimes auf das Westjordanland bekannt.

Das palästinensische Gesundheitsministerium fügte hinzu: „Seit letztem Mittwoch sind bei den Angriffen 39 Menschen den Märtyrertod erlitten und 145 weitere verletzt worden, davon 19 Menschen in „Jenin“, 10 Menschen in „Tubas“, sieben Menschen in „Tulkarm“ und drei Menschen in „Al- Khalil“.“

Unter den Märtyrern seien acht Kinder und zwei ältere Menschen, teilte das Ministerium mit.

Außerdem gab das palästinensische Gesundheitsministerium bekannt, dass die Zahl der Märtyrer im Westjordanland seit dem Krieg im Gazastreifen 691 und die Zahl der Verwundeten 5.700 erreicht habe.