Iran: Amerika und seine Verbündeten haben den Krieg in der Ukraine durch Lieferung westlicher Waffen verlängert

In einem Brief an Antonio Guterres, den Generalsekretär der Vereinten Nationen und zugleich Präsidenten des Sicherheitsrats, fügte Amir Saeid Irvani hinzu: „Daher ist jede Behauptung, dass Iran am Verkauf, Export oder Transfer von Waffen an die Russische Föderation beteiligt sei und seine internationalen Verpflichtungen verletzt, völlig unbegründet und wird kategorisch zurückgewiesen. Iran unterstreicht erneut seine Verpflichtung zur Einhaltung des humanitären Völkerrechts.“

„Entgegen den Behauptungen des US-Vertreters sind die Vereinigten Staaten der wichtigste Unterstützer und Förderer des Terrorismus in der Region und der Welt. Die Vereinigten Staaten sind einer der führenden Unterstützer Israels, des gefährlichsten Terrorregimes der Welt“, bekräftigte er.