Der islamische Widerstand des Irak griff „Haifa“ an

Teheran (IRNA) - Am Mittwoch kündigte der irakische Islamische Widerstand einen Drohnenangriff auf Haifa in den besetzten Gebieten an.

Der Islamische Widerstand im Irak gab in einer Erklärung bekannt, dass heute Morgen ein Drohnenangriff auf den Hafen von Haifa in den besetzten Gebieten stattgefunden habe. In dieser Erklärung heißt es, dass dieser Drohnenangriff zur Unterstützung von Gaza und als Reaktion auf die Tötungen des zionistischen Regimes gegen das palästinensische Volk durchgeführt wurde. Auch die israelische Armee bestätigte diese Nachricht und behauptete, die Drohne abgefangen zu haben. Der Islamische Widerstand im Irak gab kürzlich bekannt, dass er das Industriekraftwerk „Alon Tafur“ in Haifa in den besetzten Gebieten angegriffen habe.