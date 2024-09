Pezeshkian betont die entschiedene Unterstützung Irans für den palästinensischen Widerstand

In einer Botschaft an das 9. Treffen der „Mudschaheddin im Ausland“ würdigte der Präsident die Dienste des Märtyrers Amir Abdullahian und betonte die Bereitschaft der 14. Regierung, die Kämpfe aller Unterdrückten in der Welt gegen die arrogante Front, insbesondere die, uneingeschränkt zu unterstützen Widerstand des palästinensischen Volkes gegen das zionistische Regime.

In dieser Botschaft erwähnte Masoud Pezeshkian den Märtyrer-Außenminister des Iran, Hossein Amirabdollahian, als einen gelehrten Diplomaten, den Führer der Diplomatie und ein vollwertiges Beispiel eines Widerstandsdiplomaten.

'Seit Beginn meiner Amtszeit in der Regierung habe ich meine uneingeschränkte Unterstützung für das palästinensische Volk und die Unterdrückten der Welt erklärt und meine Bereitschaft betont, ihre Rechte in allen Bereichen wahrzunehmen.', fuhr er fort.

Pezeshkian betonte: In jeder Verantwortung und in jeder Situation sollten wir uns immer verpflichtet fühlen, Gerechtigkeit zu suchen und die Rechtsuchenden und Unterdrückten zu unterstützen.

Ihm zufolge kann der Wunsch nach Gerechtigkeit des erwachten Gewissens ein Leuchtfeuer für die Verwirklichung einer glänzenden Zukunft und ein Leben im Schatten von Gerechtigkeit und Wohlstand sein.