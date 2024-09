Der australische Botschafter in Teheran wurde ins Außenministerium gerufen

Nach der Veröffentlichung eines abfälligen Artikels in sozialen Netzwerken durch die australische Botschaft in Teheran wurde der Botschafter dieses Landes, Ian McConville, am 3. September vom Leiter des Regionalbüros in das Außenministerium gerufen.

Der Leiter der Regionalabteilung des Außenministeriums verurteilte das Vorgehen der australischen Botschaft bei der Veröffentlichung dieser gegen Normen verstoßenden Inhalte aufs Schärfste.

Er sagte: Der von der australischen Botschaft veröffentlichte Artikel ist beleidigend und widerspricht den iranischen und islamischen Sitten, Gebräuchen und der Kultur, und es ist notwendig, dies auf angemessene Weise zu kompensieren und die Wiederholung solcher Fälle zu vermeiden.

'Darüber hinaus verstößt ein solches Vorgehen der Botschaft gegen internationales Recht und das Wiener Diplomatische Übereinkommen, das das Verhalten politischer Vertreter bei der Einhaltung der Gesetze und Vorschriften der Empfangsregierung regelt.', fuhr er fort.

Der australische Botschafter betonte, dass die Botschaft seines Landes definitiv nicht vorsätzlich die Menschen und Werte der iranischen Gesellschaft beleidigt habe, und sagte, dass der Iran in dieser Botschaft nicht erwähnt werde.