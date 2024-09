Der Iran wird kalkulierte Rache für den Märtyrer Haniyeh üben

„Die Kräfte der Widerstandsfront werden in der Schule von Imam Khomeini und Märtyrer ausgebildet, wodurch die Widerstandsfront heute den ersten Platz in der Region einnimmt“, erklärte General Farajiyan Zadeh am Dienstag.

„Die Widerstandsfront der Hamas, der Ansarallah im Jemen und der Hisbollah im Libanon haben Widerstand und Widerstand von den Märtyrern Irans gelernt“, fuhr er fort.

„Heute ist die Islamische Revolution zu einem unbeschreiblichen Modell des Widerstands für die Länder der Region geworden, und der Feind kann nicht gegen die Kultur des Mutes der Islamischen Revolution kämpfen. Die Ehre, Freiheit und Unabhängigkeit des heutigen Landes verdanken sich dem Blut der Märtyrer sowie der Ausdauer und Selbstdisziplin der Gesellschaft, die sich daraus ergibt, dem Beispiel der Märtyrer zu folgen“, schloss er.