Familien zionistischer Gefangener: „Wir werden den Kampf bis zur Rückkehr der Geiseln intensivieren“

Teheran (IRNA) - Die Familien der zionistischen Gefangenen in Gaza sagten bei ihrer Demonstration am Montagabend, dass sie den Kampf verstärken werden, bis die Gefangenen in ihre Häuser zurückkehren.

Die Familien der zionistischen Gefangenen sagten: „Wir werden nicht aufhören, bis die letzten Geiseln in ihre Häuser zurückgekehrt sind, und wir werden den Kampf intensivieren.“ Zu den Äußerungen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Montagabend fügten sie außerdem hinzu: „Diese Aussagen sind voller Lügen und Erfindungen, und anstatt Leben zu retten und die Entführten (Gefangenen) zurückzugeben, hat Netanyahu beschlossen, sie zu ignorieren.“ Sie sagten: „Der Premierminister hat bewiesen, dass er nicht die Absicht hat, die entführten Menschen (Gefangenen) zurückzugeben, und die Mehrheit unseres Volkes wird diese kriminelle Vernachlässigung nicht länger unterstützen.“