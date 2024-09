Iran betont das Fehlen geopolitischer Veränderungen in der Kaukasusregion

Teheran (IRNA) - Bei einem Treffen mit dem russischen Botschafter in Teheran betonte der stellvertretende Außenminister unseres Landes die Unterstützung Irans für die Schaffung von Frieden und Stabilität in der Region und seinen Widerstand gegen die Änderung international anerkannter Grenzen und geopolitische Veränderungen in der Region.

Mojtaba Demirchilou, stellvertretender Außenminister und Generaldirektor von Eurasien, erwähnte die Achtung der nationalen Souveränität, der territorialen Integrität und der gegenseitigen Interessen der Länder, die Gewährleistung eines nachhaltigen Friedens und die Schaffung der Grundlage für die regionale Zusammenarbeit im Kaukasus. Bei diesem Treffen wurden die Positionen unseres Landes hervorgehoben, die Schaffung von Frieden und Stabilität in der Region zu unterstützen, die Zusammenarbeit zwischen den Ländern der Region zu entwickeln und geopolitischen Veränderungen in der Region entgegenzuwirken. Die Parteien besprachen auch das bevorstehende Treffen des 3+3-Beratungsmechanismus und das Treffen der Außenminister Irans, Russlands und Aserbaidschans.