Das israelische Regime versucht, die Spannungen in der Region an den Rand einer gefährlichen Krise zu bringen

„Mit der Fortsetzung der Verbrechen in Gaza und der Entsendung von Tötungsmaschinen in das Westjordanland versucht das israelische Regime, die Spannungen in der Region an den Rand einer gefährlichen Krise zu bringen“, schrieb Seyyed Abbas Araghchi.

„Wenn die westlichen Unterstützer Tel Avivs die Fortsetzung der Spannungen und kriminellen Handlungen dieses Regimes nicht verhindern, sind sie an den Folgen dieser Handlungen mitschuldig und müssen zur Verantwortung gezogen werden“, bekräftigte er.