The Washington Post: Die Vereinigten Staaten präsentieren die endgültige Vereinbarung für einen Waffenstillstand in Gaza

Teheran (IRNA) - Die amerikanische Zeitung „Washington Post“ schrieb in einem Bericht: „Die USA werden in den kommenden Wochen das endgültige Waffenstillstandsabkommen in Gaza vorlegen, und wenn die beiden Hauptparteien es nicht akzeptieren können, können sie die von den USA geführten Verhandlungen beenden.“

Die Washington Post zitierte einen hochrangigen amerikanischen Regierungsbeamten, der wegen der Sensibilität des Themas nicht namentlich genannt werden wollte, und fügte hinzu: „Die Vereinigten Staaten haben dieses Abkommen mit Ägypten und Katar ausgehandelt.“ Diese Zeitung fügte unter Berufung auf amerikanische Beamte hinzu, dass die mehrmonatigen Bemühungen der Joe Biden-Regierung, einen Waffenstillstand in Gaza durchzusetzen und Gefangene freizulassen, am Sonntag neue Dringlichkeit erlangten, nachdem das israelische Regime die Leichen von sechs seiner Gefangenen gefunden hatte. Beamte der Biden-Regierung sagten jedoch, es sei unklar, ob die Entdeckung der Leichen die Möglichkeit einer Einigung zwischen dem israelischen Regime und der palästinensischen islamischen Widerstandsbewegung (Hamas) in den kommenden Wochen stärken würde.