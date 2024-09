Telegraph: Mehrzad ist der siebtgrößte Mann der Geschichte. In Paris gibt es kein Bett für ihn

In einem Bericht über die Anwesenheit von Morteza Mehrzad im Dorf der Paralympischen Spiele schrieb die Zeitung Telegraph: Mehrzad ist unter den Athleten bekannt, die das Symbol der Paralympischen Spiele im Iran sein können, aber er kämpft mit vielen Problemen im Dorf. Mit 2 Metern und 47 Zentimetern ist er der zweitgrößte Mensch der Welt und der siebthöchste Mensch der Geschichte.

Legraf schrieb: Nur Sultan Kosen, ein türkischer Bauer, ist mit einer Körpergröße von 2 Metern und 51 Zentimetern größer als Mehrzad. In den Jahren der Abgeschiedenheit beschäftigte sich Mehrzad mit dem Lesen von Büchern, insbesondere den Romanen von Victor Hugo, bis er in einer Fernsehsendung namens „Honeymoon“ aus der Abgeschiedenheit herauskam. Seine Anwesenheit in diesem Programm überzeugte Hadi Rezaei, den Cheftrainer der iranischen Sitzvolleyballmannschaft, seine Körpergröße für Sitzvolleyball zu nutzen.

In diesem Bericht lesen wir: Seit dieser attraktive Charakter 2016 zum ersten Mal für die iranische Sitzvolleyballmannschaft spielte, hat die iranische Mannschaft zwei olympische Goldmedaillen und zwei Weltmeistertitel gewonnen.

Er sagt über diese Jahre: Durch Sitzvolleyball habe ich meine Persönlichkeit gefunden. Einige wussten nicht, dass ich behindert war. Bevor ich mich diesem Sport widmete, war ich nur für meine Größe bekannt. Seitdem hat sich für mich alles verändert, finanziell, sportlich und sozial. Sitzvolleyball hat mein Leben so sehr verändert, dass ich mir ein Leben ohne es nicht mehr vorstellen kann.

Mehrzads Größe hat ihm in Paris viele Probleme bereitet und es gibt kein Bett, in dem er schlafen kann, sodass Mehrzad auf dem Boden schlafen muss. Hadi Rezaei sagt dazu: Es ist Morteza egal, ob er auf dem Boden schläft oder ob es nicht genug Essen gibt, er denkt nur an den Erfolg.