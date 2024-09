Amir Heydari: Der M60-Panzer ist auf dem neuesten Stand der Technik optimiert

Am Sonntag sagte Brigadegeneral Kyomarth Heydari am Rande der Zeremonie zur Annexion des M60-Panzers, der im Produktions-, Optimierungs- und Modernisierungszentrum von Shahid Zarharan modernisiert wurde, gegenüber Reportern: Gemäß dem Befehl des Obersten Führers der Islamischen Revolution haben die Bodentruppen der Armee in den letzten Jahren tiefgreifende Veränderungen in der Identität und Art ihrer Einheiten vorgenommen.

'Eine schnelle, mobile und offensive Eingreiftruppe muss auf Fabriken angewiesen sein, die alle Arten von Panzern, Fahrzeugen, Mannschaftstransportern und Waffen liefern und unterstützen können, die sie benötigen.', fügte er hinzu.

Er betonte: Zum ersten Mal konnten wir den M60-Panzer auf dem neuesten Stand der Technik optimieren und ihn bei Bodentruppen mit sehr starker Manövrierfähigkeit und Feuerkraft einsetzen.

Laut Brigadegeneral Heydari konnte der Fabrikkomplex Zarharan die Bodentruppen so weit bringen, dass sie alle Arten von Panzereinheiten bei Übungen und an Orten einsetzen können, die mit Kraft und Geschwindigkeit bewegt werden müssen.