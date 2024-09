Javanmardi hat eine Bronzemedaille bei den Spielen in London 2012, zwei Goldmedaillen bei den Spielen in Rio 2016 und eine Goldmedaille bei den Spielen in Tokio 2020 gewonnen. Gestern gewann sie die vierte paralympische Goldmedaille im 10-m-Luftpistolenlauf der Frauen.

Das Asiatische Paralympische Komitee ernannte sie zur Königin der Pistole, was für den alten Kontinent eine Ehre sein kann.

Javanmardi hat bei den Paralympischen Spielen in Paris die Chance, seine Zahl an Goldmedaillen auf fünf zu erhöhen. Sareh Javanmardi wird am Mittwoch mit ihren Gegnerinnen um den Gewinn ihrer zweiten Medaille bei den Paralympischen Spielen 2024 in Paris kämpfen.