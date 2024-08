Hamas: Der Widerstand im Westjordanland wird das zionistische Regime überraschen

Diese Bewegung gab in einer Erklärung bekannt, dass die beiden kombinierten Operationen eine klare Botschaft seien, dass der Widerstand stark bleiben werde, solange die Aggression des zionistischen Regimes gegen das Volk und das Land Palästina anhalte.

Hamas fügte hinzu, dass die genannten Operationen in der aktuellen kritischen Situation durchgeführt wurden.

Diese Bewegung betonte: „Der Feind kann keinen Teil des Heimatlandes monopolisieren und die Widerstandskräfte im Westjordanland werden das israelische Regime jederzeit und an jedem Ort überraschen.“

Die Hamas erklärte, dass diese neue Operation einen weiteren schweren Schlag für die Sicherheitsdienste des zionistischen Feindes darstellt und in einer Situation durchgeführt wurde, in der dieses Regime in höchster Alarmbereitschaft ist.