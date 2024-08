Die Außenminister Irans und Jordaniens führen ein Telefongespräch

Der jordanische Außenminister Ayman Safadi gratulierte Seyyed Abbas Araghchi zu seiner Wahl zum iranischen Außenminister und wünschte ihm viel Erfolg.

In einem Teil dieses Gesprächs äußerte der jordanische Außenminister seine Besorgnis über die humanitäre Lage in Gaza und die Ausbreitung der Spannungen im Westjordanland, und betonte: „Es ist notwendig, die Spannungen im Gazastreifen und im Westjordanland so schnell wie möglich zu beenden.“

Seyyed Abbas Araghchi betonte: „Die Islamische Republik Iran ist bereit, konstruktive Dialoge mit Jordanien im Bereich der bilateralen Beziehungen sowie regionaler und internationaler Fragen zu führen.“

„Mit der Fortsetzung seiner kriminellen Handlungen ist das zionistische Regime die Hauptursache für Spannungen und Konflikte in der Region. Die Islamische Republik Iran wird das vom Volk und dem palästinensischen Widerstand gewünschte Abkommen unterstützen“, fuhr er fort.

Die Parteien betonten die Fortsetzung der Konsultationen zwischen den beiden Ländern und betrachteten dies als im Einklang mit den Interessen beider Länder und der Region.