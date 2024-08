Wir brauchen mehr denn je ein weltweites Engagement für die vollständige Abschaffung von Atomwaffen

In einer Botschaft, die anlässlich des Internationalen Tages für das Verbot von Atomtests auf seinem persönlichen Konto geteilt wurde, sagte Ali Bahreini, Irans Botschafter und Vertreter bei den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen in Genf: Der Internationale Tag für das Verbot von Atomtests ist eine Gelegenheit, an die verheerenden Folgen dieser Tests für das menschliche Leben zu erinnern.

'Jede Atomexplosion ist ein Rückschritt auf dem Weg zu einer Welt ohne Atomwaffen.', fügte er hinzu.

Bahraini erinnerte: Heute brauchen wir mehr denn je eine weltweite Entschlossenheit, Atomwaffen vollständig abzuschaffen.

Der 29. August wurde zum Internationalen Tag gegen Atomtests erklärt. Die Festlegung dieses Tages wurde am 2. Dezember 2009 in der vierundsechzigsten Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen mit der Resolution 64/35 beschlossen, die einstimmig angenommen wurde.