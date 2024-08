Wettkampf iranischer Athleten am zweiten Tag der Paralympics

Heute, am zweiten Tag der Paralympischen Spiele 2024 in Paris, werden iranische Athleten in 7 Disziplinen gegen ihre Gegner antreten.

Im Para-Bogenschießen startet Fatemeh Hemmti um 10:30 Uhr ihren Wettkampf im Einzelgelände der Frauen. Hemti stand im Achtelfinale vor einem Rest-Unentschieden und muss im Achtelfinale auf seinen Gegner warten.

Außerdem werden ab 17:00 Uhr Hadi Nouri und Ali Sina Menshazadeh, zwei Vertreter Irans im Einzelgelände der Männer, antreten. Menshazadeh muss gegen einen Gegner aus Kanada antreten und Nouri trifft auf den Vertreter Italiens.

Im Para-Schießfeld wird Ruqieh Shojaei um 10:30 Uhr und Seyed Mohammad Reza Mirsahfiei um 12:45 Uhr antreten.

In Paraschwimmen beginnen Sina Dighminejad und Shahin Izadiyar ihr Match um 12:24. Der andere Vertreter Irans im heutigen Wettbewerb ist Saeed Sadeghianpour, der um 11:00 Uhr im Parakwondo im Gewicht minus 63 kg antreten wird.

Heute trifft die Mannschaft Irans im Volleyball ab 15:30 Uhr im ersten Spiel auf die Ukraine und im Torball trifft die Mannschaft des Landes ab 14:45 Uhr auf Frankreich.

Die letzten Vertreter Irans im heutigen Wettbewerb sind Hamed Amiri, Zafar Zakir und Prasto Habibi, die um 20:30 Uhr auf dem Exerzierplatz antreten werden.