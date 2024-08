Drohnenangriff des irakischen Islamischen Widerstands auf das Kraftwerk „Haifa“

Der islamische Widerstand im Irak gab bekannt, dass das Industriekraftwerk in Haifa in den besetzten Gebieten angegriffen wurde.

In der Erklärung des irakischen islamischen Widerstands heißt es: „Dies ist eine Fortsetzung unseres Ansatzes, den Besatzern Widerstand zu leisten und den Menschen in Gaza zu helfen, sowie eine Reaktion auf die Verbrechen des Regimes an palästinensischen Zivilisten, darunter Kinder, Frauen und ältere Menschen.“

Der Islamische Widerstand im Irak betonte auch, dass die Zerstörung der feindlichen Befestigungen weitergehen werde.