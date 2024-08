Araghchi: „Wir unterstützen jedes Abkommen, das vom palästinensischen Volk und den Widerstandsgruppen akzeptiert wird“

Er diskutierte auch mit dem Außenminister und gab Erläuterungen zum aktuellen Stand der Verhandlungen über einen Waffenstillstand in Gaza, zu den jüngsten Verbrechen des zionistischen Regimes in den besetzten Gebieten und zu den Bemühungen dieses Regimes, die Situation in der Al-Aqsa-Moschee zu ändern.

Khalil Al-Hayya würdigte die Bemühungen des Märtyrers Amir Abdullahian, den Widerstand des palästinensischen Volkes zu unterstützen, und betonte: „Das palästinensische Volk schätzt die ständige Unterstützung der palästinensischen Ideale durch die Islamische Republik Iran und ihren Widerstand gegen die Verbrechen der Zionisten.“

Dr. Araghchi betonte: „Der Ansatz der Regierung der Islamischen Republik Iran zur Unterstützung des unterdrückten Volkes Palästinas und zum Widerstand in der vierzehnten Regierung wird mit Nachdruck fortgesetzt.“

Der Außenminister unseres Landes betonte, dass die Islamische Republik Iran jedes Abkommen über einen Waffenstillstand und das Ende des Krieges in Gaza unterstützen wird, das von der widerständigen Bevölkerung Palästinas und den Widerstandsgruppen sowie der Hamas akzeptiert wird.

Er zeigte sich zuversichtlich, dass der endgültige Sieg beim palästinensischen Volk liege und die Islamische Republik Iran bis zum Ende an seiner Seite sein werde.