Irans Studenten glänzten mit dem Gewinn von acht Medaillen bei den amerikanischen Weltmeisterschaften

„Der American World Science and Inventions Competition 2024 wurde vom 21. bis 24. August von der University of Virginia ausgerichtet. Die Wettbewerbe wurden vier Tage lang mit Unterstützung großer Wissenschafts- und Forschungsorganisationen der Welt sowie von Google- und Microsoft-Unternehmen durchgeführt“, fuhr Mehdi Rashidi Jahan am Dienstag fort.

„Zwei iranische Goldmedaillen wurden von Amir Ali Dadkhah und Mohammad Hossein Bahrami im Bereich Elektronik und Amir Hossein Manafi im Bereich Materialwissenschaft gewonnen“, betonte er.

„Das Team bestehend aus Arshan Hajmali und Ariyan Asgari im Bereich Robotik, das Team bestehend aus Ilia Rezazadeh und Padra Qazvinian im Bereich Elektronik und Parham Arabzadeh im Bereich Biotechnologie gewannen drei Silbermedaillen“, stellte er fest.