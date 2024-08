Hamas: Die Verbrechen des zionistischen Regimes sind der schrecklichste Völkermord der Neuzeit

Teheran (IRNA) - Die islamische Widerstandsbewegung Hamas betonte in einer Erklärung, dass die brutalen Angriffe und Verbrechen der zionistischen Armee in der Provinz Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens eine der schrecklichsten Formen des Völkermords seien, die die Menschheit in der Neuzeit erlebt habe.

Hamas kündigte an, dass die Vertreibung von Palästinensern durch schwere Bombardierungen und die Vertreibung von Palästinensern in Gebiete mit kleinen Flächen und fehlender menschlicher Versorgung weitere Formen des Völkermords seien, den die zionistische Nazi-Regierung vor aller Welt begeht. Die Hamas forderte die internationale Gemeinschaft sowie die Vereinten Nationen und ihre angeschlossenen Institutionen erneut auf, den brutalen Völkermord in Gaza zu stoppen und das Regime zu verpflichten, die Verbrechen an palästinensischen Zivilisten in der Provinz Deir al-Balah zu stoppen. Unter Bezugnahme auf die neuen Anordnungen des zionistischen Regimes, die Bewohner dieser Stadt in neue Viertel im Nordosten von Deir al-Balah umzusiedeln, betonte die Gemeinde Deir al-Balah, dass diese Anordnungen den Schmerz und das Leid der Menschen in dieser Stadt verstärken und die dort vorherrschende Katastrophe verschärfen würden.