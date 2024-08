Pezeshkian betont die Notwendigkeit, die Iran-Katar-Beziehungen zu stärken

Bei einem Treffen mit dem katarischen Premierminister und Außenminister Scheich Mohammed Al-Thani am Montag drückte Dr. Masoud Pezeshkian die Hoffnung aus, dass die islamischen Länder und alle anderen Länder, die sich an internationale Rahmenbedingungen und Gesetze halten, zusammenstehen und gemeinsame Maßnahmen ergreifen werden, um die Anhänger des zionistischen Regimes zu zwingen, dieses Regime einzudämmen und seine Verbrechen und seinen Völkermord in Gaza zu stoppen.

Der iranische Präsident bezeichnete übrigens das Niveau der politischen Beziehungen zwischen der Islamischen Republik Iran und Katar als ausgezeichnet und betonte gleichzeitig die Notwendigkeit, das Niveau der Beziehungen zwischen den beiden Ländern in anderen Bereichen zu verbessern, die diesen Beziehungen entsprechen.

Bei diesem Treffen übermitteltet der Premierminister und Außenminister von Katar auch die herzlichen Grüße und Glückwunschbotschaften des Emirs dieses Landes anlässlich der Amtseinführung der Regierung von Dr. Pezeshkian und erklärte, dass der Emir von Katar besonderen Wert auf den Ausbau der brüderlichen und strategischen Beziehungen zwischen beider Länder legt.

Mohammad bin Abdulrahman Al Thani, Premierminister und Außenminister von Katar, der nach Teheran reiste, um sich mit iranischen Beamten zu beraten, traf sich am Montagnachmittag mit Außenminister Seyed Abbas Araghchi und besprach verschiedene Themen mit ihm.