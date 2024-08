Die Zahl der Märtyrer in Gaza erreicht 40.435 Menschen

Das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza gab bekannt, dass das zionistische Regime in den letzten 24 Stunden zwei Verbrechen an Zivilisten in Gaza verübt habe, bei denen 33 Menschen den Märtyrertod erlitten und 66 weitere verletzt wurden.

Einschließlich dieser Märtyrer belief sich die Zahl der Märtyrer in Gaza seit dem 7. Oktober 2023, also gleichzeitig mit dem Beginn der Al-Aqsa-Sturmoperation, auf 40.435 Menschen und die Zahl der Verletzten auf 93.534.

Nach mehr als zehn Monaten Krieg gegen den Gazastreifen kommt es in verschiedenen Gebieten des Gazastreifens zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Besatzungstruppen und den Widerstandskämpfern.

Dieser Krieg, den das zionistische Regime am 7. Oktober 2203 mit den beiden Zielen der Zerstörung der Hamas-Bewegung und der Rückführung der zionistischen Gefangenen begann, hat seine Ziele bisher nicht erreicht.