Iran kritisiert die Doppelposition Großbritanniens im Gaza-Krieg

Die iranische Botschaft in London veröffentlichte am Montag eine Nachricht im sozialen Netzwerk X und schrieb: Die Äußerungen des britischen Außenministers über die Region (Westasien) können so interpretiert werden, dass das zionistische Regime die volle Unterstützung Londons für seine Aktionen in Palästina und anderen Ländern genießt und um eine Eskalation der Spannungen zu verhindern, die Länder davon absehen sollten, auf ihre Verbrechen zu reagieren.

Unter Bezugnahme auf Londons angebliche Unterstützung für einen Waffenstillstand in Gaza heißt es in der Botschaft: Es scheint jedoch wenig Besorgnis über die Tausenden von Frauen und Kindern zu geben, die getötet werden könnten, bevor ein Waffenstillstand erreicht wird.

Der britische Außenminister gab früher bekannt, dass er in einem Telefonat mit Ron Dermer, dem Minister für strategische Angelegenheiten des zionistischen Regimes, „die britische Unterstützung für die Sicherheit Israels, die Bedeutung der Zurückhaltung, die Notwendigkeit eines sofortigen Waffenstillstands in Gaza und die Freilassung von Geiseln“ betont habe.

Ohne die brutalen Verbrechen des zionistischen Regimes in Palästina und die hohe Zahl an Märtyrern des Gaza-Krieges zu erwähnen, behauptete David Lemmy: Eine weitere Eskalation der Spannungen im Nahen Osten müsse um jeden Preis vermieden werden.