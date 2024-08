Teheran (IRNA) - In einem Bericht gab der Nachrichtensender Al Jazeera den Tod eines Offiziers des zionistischen Regimes bei der Explosion eines improvisierten Sprengsatzes in einem Bus in der Gegend von Bethlehem bekannt.

Außerdem gab das Kriegsministerium des zionistischen Regimes in einer Mitteilung bekannt, dass in der Nähe eines Busses im Dorf Mara Rabeh südlich von Bethlehem ein Sprengstoff explodiert sei. Zionistische Soldaten haben inzwischen die umliegenden Straßen gesperrt und suchen nach den Tätern dieses Angriffs. Vor einer Stunde gaben hebräische Medien bekannt, dass in der Nähe von Bethlehem in den besetzten Gebieten ein israelischer Bus explodiert sei.