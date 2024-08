Oberbefehlshaber der iranischen Armee: „Sie werden gute Nachrichten über Rache hören“

Generalmajor Hossein Salami war am Rande seines Besuchs an der Khosravi-Grenze in der Menge der Pilger anwesend, die am Samstagabend Parolen vom Tod für Israel riefen und Rache für den Märtyrer Ismail Haniyeh forderten.

Er überprüfte den aktuellen Status des Pilgerverkehrs und sprach mit den Pilgern über die Qualität der angebotenen Dienstleistungen.

Qasr Shirin im Westen von Kermanshah hat eine Bevölkerung von mehr als 27.000 Menschen und verfügt neben der 186 km langen Grenze zum Irak über zwei offizielle Grenzen, Khosravi und Parviz Khan.