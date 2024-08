Die libanesische Hisbollah griff in 15 Operationen Stellungen des zionistischen Regimes an

Teheran (IRNA) - Die libanesische Hisbollah gab in einer Erklärung bekannt, dass sie am Freitag in 15 Operationen Stellungen und Militärstützpunkte des zionistischen Regimes im Norden des besetzten Palästina angegriffen habe, unter anderem mit Raketen-, Raketen- und Artillerieangriffen.

Die Hisbollah gab bekannt, dass sie zur Unterstützung der palästinensischen Nation im Gazastreifen die Spionageausrüstung des Hauptquartiers zur Luftüberwachung auf dem Militärstützpunkt Miron gezielt mit geeigneten Waffen zerstört habe. Der Artillerieangriff auf den Militärstützpunkt „Al-Malekiyeh“, Angriff auf den Standort des zionistischen Militärs rund um den „Al-Khazan“-Hügel, ein Raketenangriff auf die Stützpunkte „Roisat Al Alam“ und „Al Samaqah“ in den besetzten Höhen von „Kafr Shoba“ im Libanon und Angriff auf die zionistische Artillerieeinheit in „Kharba Ma'ar“ waren die weiteren Operationen der Hisbollah am Freitag. Dies sind die größten Operationen des islamischen Widerstands im Libanon seit vor 35 Tagen gegen die Ziele des zionistischen Regimes.