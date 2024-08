Die Menschen im Jemen betonten erneut ihre Unterstützung für die Menschen in Gaza

Die Menschen in Sanaa skandierten Parolen zur Unterstützung der Menschen in Gaza gegen die Verbrechen des israelischen Regimes.

Die Demonstranten verurteilten aufs Schärfste das Schweigen der internationalen Gemeinschaft, westlicher Länder und die Mitschuld arabischer und muslimischer Länder am Völkermord an Palästinensern, insbesondere an Kindern, Frauen und Zivilisten in Gaza und ganz Palästina.

In der Provinz Saada demonstrierten Menschen auf 26 Plätzen gegen die Verbrechen des zionistischen Besatzungsregimes und die Tötung der wehrlosen Bevölkerung von Gaza.

Die Menschen in der Stadt Saada zeigten ihre Unterstützung für die Befreiung Palästinas von der zionistischen Besatzung.

Jemenitische Demonstranten im ganzen Land betonten, dass die US-Regierung ihre Position verloren habe, weil sie darauf beharre, die Verbrechen des zionistischen Regimes im Gazastreifen zu vertuschen.