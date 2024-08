Der Tod eines zionistischen Soldaten und die Verwundung von 12 weiteren Soldaten in Gaza

Teheran (IRNA) - Bei einer Bombenexplosion in der Nähe eines Gebäudes im Stadtteil Zaytoun in Gaza-Stadt wurde ein zionistischer Soldat getötet und zwölf weitere Soldaten verletzt, vier von ihnen sollen sich in ernstem Zustand befinden.

Diese Soldaten führten den Auftrag aus, die Gebäude in die Luft zu sprengen, um die Netsarim-Achse im Stadtteil Zaytoun auszubauen, als die neben ihnen platzierte Bombe explodierte. Darüber berichtete auch die Radio- und Fernsehorganisation des Besatzungsregimes: „Die Armee geht davon aus, dass die besagten Soldaten in einen Hinterhalt geraten waren und mit einer Kamera beobachtet wurden, bevor die Bombe in der Gegend explodierte.“ „Daniel Hagari“, der Sprecher der Armee des zionistischen Regimes, gab bekannt, dass seit Beginn des Krieges gegen die Bewohner des Gazastreifens 695 Soldaten des israelischen Regimes getötet und 645 weitere Soldaten dieses Regimes schwer verletzt worden seien. Der Sprecher der Armee des zionistischen Regimes gab auch die Zahl der Verwundeten in der Armee dieses Regimes in diesem Zeitraum mit 4.357 Menschen bekannt, von denen 2.232 Menschen seit Beginn des Bodenangriffs auf Gaza verletzt wurden.