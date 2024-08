Vertreibung von 1,7 Millionen Palästinensern in Gaza

Teheran (IRNA) - - Das Informationsbüro der Palästinensischen Autonomiebehörde in Gaza gab am Mittwochabend bekannt, dass das zionistische Regime 1,7 Millionen Palästinenser in diesem Streifen vertrieben hat.

Das Informationsbüro der Palästinensischen Autonomiebehörde in Gaza gab in einer Erklärung bekannt, dass die israelische Armee weiterhin die abscheulichsten Verbrechen gegen Zivilisten im Gazastreifen begeht. Das zionistische Regime zwingt palästinensische Bürger, ihre Häuser zu verlassen, indem es ihnen mit Tötung und Bombardierung droht und international verbotene Waffen einsetzt, deren Einsatz als Verbrechen gegen die Menschlichkeit gilt. Dies lässt keinen Zweifel daran, dass das zionistische Regime absichtlich versucht, die palästinensischen Bürger und die palästinensische Gesellschaft im Gazastreifen zu ersticken, indem es sie auf sehr kleinem Raum versammelt.