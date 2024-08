Seyyed Abbas Araghchi wurde Außenminister

In der öffentlichen Sitzung des Parlaments am Mittwoch wurde nach zweiwöchiger Diskussion und Überprüfung der Qualifikationen, Hintergründe und Programme der vorgeschlagenen Minister der 14. Regierung in den Kommissionen über die vorgeschlagenen Minister abgestimmt.

In der Schlussabstimmung und mit der Mehrheit der Parlamentsmitglieder wurde Seyyed Abbas Araghchi zum Außenminister der 14. Regierung gewählt.

Araghchi gewann 247 Stimmen von 288 anwesenden Vertretern.

Seyyed Abbas Araghchi (geb. 1962) ist ein iranischer Diplomat und Politiker, der seit 2021 als Sekretär des Strategic Council on Foreign Relations tätig ist.

Von 2017 bis 2021 war er stellvertretender Außenminister des Iran. Er war auch Mitglied des iranischen Atomverhandlungsteams der P5+1-Gruppe in Wien.