Kanani verurteilt die Fortsetzung der brutalen Tötung von Palästinensern in Gaza aufs Schärfste

Nasser Kanani, der Sprecher des Außenministeriums, schrieb auf seiner persönlichen Seite im Cyberspace: Der 21. August ist der Jahrestag des zionistischen Verbrechens, die Al-Aqsa-Moschee, die erste Gebetsstätte für Muslime auf der Welt, in Brand zu setzen.

Dieser Tag wurde auf Vorschlag der Islamischen Republik Iran von der Organisation für Islamische Zusammenarbeit zum Internationalen Tag der Moscheen erklärt.

'Am Internationalen Tag der Moscheen verurteilen wir aufs Schärfste die wiederholten Angriffe des zionistischen Regimes auf die Al-Aqsa-Moschee sowie die Fortsetzung des Völkermords am palästinensischen Volk und die umfangreiche und schreckliche Zerstörung durch die Zionisten in Gaza.' , so er.

Der Sprecher des Außenministeriums, Nasser Kanani, sprach heute, Mittwoch, auch auf der 8. Patientenleidenkonferenz, die von der Vereinigung zur Verteidigung von Terrorismusopfern organisiert wurde.

Er sagte: Dieses Jahr werden wir diesen Tag in einer Situation begrüßen, in der der größte Staatsterrorist der Welt, das falsche und kindertötende zionistische Regime, mit der vollen und uneingeschränkten Unterstützung einiger Regierungen, die Menschenrechte beanspruchen, wie Vereinigten Staaten und England begehen die abscheulichsten Verbrechen und das abscheulichste Blutvergießen im lieben Palästina, dem heiligen Land aller himmlischen Religionen, begeht.

Er betonte: Einige westliche Länder, insbesondere die US-Regierung, behaupten, den Terrorismus zu bekämpfen, während sie das gefährlichste Terrorregime der Welt, Israel, geschaffen haben und es voll und ganz unterstützen.

Laut ihm steht heute diese bittere und bedauerliche Tatsache vor den Augen der ganzen Welt, aus allen Schichten und Klassen, von den leidenden Menschen Westasiens und Nordafrikas bis zu den Studenten Europas und Amerikas, dass die amerikanische Regierung den Staatsterrorismus das zionistische Regime ohne jeglichen Schleier unterstützt.