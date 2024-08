Hamas: Die US-Regierung ist dafür verantwortlich, die Verbrechen Israels in Gaza fortzusetzen

„Joe Biden und die Regierung sind für die Fortsetzung dieser Morde gegen unser Volk verantwortlich. Weil diese Verbrechen ohne die volle US-Komplizenschaft und ihre politische und militärische Unterstützung nicht fortgesetzt würden“, hieß es in dieser Erklärung.

„Wir fordern die internationale Gemeinschaft, die Vereinten Nationen und ihre Institutionen auf, diese Verbrechen und ständigen Verstöße gegen wehrlose Zivilisten ernsthaft zu befriedigen“, betonte die Hamas-Bewegung.

„Wir fordern auch das internationale Strafgerichtshof auf, diese Mord zu dokumentieren und die Regimeführer für diese beispiellosen Verbrechen in der zeitgenössischen Geschichte zu verfolgen“, gab die Hamas bekannt.

Bei dem Angriff der Armee des zionistischen Regimes auf palästinensische Flüchtlinge in der Schule „Mustafa Hafez“ in Gaza-Stadt am Dienstagnachmittag starben mindestens zwölf Menschen, darunter ein Journalist, und mehrere wurden verletzt.