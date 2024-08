Demonstranten gegen den Gaza-Krieg niederreißen den Zaun um das United Center bei der Democratic National Convention

Propalästinensische Aktivisten hatten zuvor den Sicherheitszaun bei dem Parteitag der US-Demokraten in Chicago durchbrochen. Rund 100 Menschen drangen am Montag durch die Metallbarrieren am United Center, in dem der Parteitag stattfindet.

Biden sagte in einer einstündigen Rede: „Die Demonstranten, die auf der Straße sind, haben Recht. Im Konflikt zwischen Israel und der Hamas werden auf beiden Seiten viele unschuldige Menschen getötet.“

Die Polizei von Chicago sagte in einer Erklärung, dass die Polizei sofort vor Ort sei und die Situation unter Kontrolle gebracht habe.

Im Laufe der Woche haben Protestgruppen wegen der Unterstützung des israelischen Krieges durch die Biden-Regierung zu massiven Demonstrationen aufgerufen.