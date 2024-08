Iran: Der Vorwurf der Einmischung in die US-Präsidentschaftswahl ist unbegründet

Die Vertretung der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen betonte am Montagabend Ortszeit als Antwort auf Fragen zur Behauptung amerikanischer Geheimdienste und Cyber-Institutionen bezüglich der Einmischung Teherans in die US-Präsidentschaftswahl 2024: „Solche Behauptungen sind unbegründet und entbehren jeglicher Grundlage. Wie wir bereits angekündigt haben, hat der Iran keinerlei Absicht oder Motivation, sich in die amerikanischen Wahlen einzumischen.“

„Wenn die amerikanische Regierung mit dieser Behauptung Recht hat, sollte sie uns ihre Dokumente zur Verfügung stellen, damit sie unsere Antwort erhalten kann“, gab die iranische Vertretung bekannt.

Das FBI und mehrere andere US-Geheimdienste behaupteten in einer gemeinsamen Erklärung, dass der Iran an der Cyberinfiltration von Donald Trumps Wahlkampf sowie an einem Versuch, den Wahlkampf der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris zu hacken, beteiligt sei.