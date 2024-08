Deutshlands Einsatz in umstrittener Taiwan-Straße geplant

Wie Focus Online unter Berufung auf Reuters berichtete, warten Zwei deutsche Kriegsschiffe auf Anweisungen aus Berlin, um möglicherweise als erste deutsche Marineeinheiten seit dem Jahr 2002 durch die umstrittene Taiwan-Straße zu fahren.

Der Kommandeur der Schiffe, Admiral Axel Schulz, erklärte, dass noch keine endgültige Entscheidung getroffen sei und auch das Wetter eine Rolle spielen werde.

Der Einsatz könnte spätestens im November stattfinden. „Wir zeigen hier Flagge, um unsere Partner und Freunde zu unterstützen,“ sagte Schulz. Deutschland wolle ein Zeichen für die friedliche Lösung territorialer Konflikte und freie Schifffahrtswege setzen.

Die Schiffe, die Fregatte Baden-Württemberg und das Versorgungsschiff Frankfurt am Main, planen zudem Zwischenstopps in Tokio, Südkorea und den Philippinen. Vor dem möglichen Einsatz in der Taiwan-Straße sollen sie an Übungen mit anderen Nationen teilnehmen, darunter Frankreich, Indonesien und den USA.

China hat seit der Wahl von Taiwans neuem Präsidenten Lai Ching-te seine militärischen Aktivitäten um Taiwan verstärkt , unter anderem mit groß angelegten Übungen und Luftraumverletzungen.