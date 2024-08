Der iranische Komponist gewann den italienischen Musikwettbewerb

„Der Musikwettbewerb „2. August“ ist einer der berühmtesten Kompositionswettbewerbe der Welt, der dieses Jahr in Anwesenheit prominenter Juroren zum 30. Mal stattfand und bei dem ich den dritten Platz belegte“, erklärte Sina Jafari Kia.

„Dieser Wettbewerb findet jedes Jahr in Italien zum Gedenken an den Terroranschlag vom 2. August 1980 in Bologna statt, bei dem 75 Menschen getötet und 200 verletzt wurden“, fügte er hinzu.

„Nach 30 Jahren hat sich dieser Wettbewerb zu einem der wichtigsten Musikwettbewerbe der Welt entwickelt, an dem jedes Jahr viele Komponisten aus verschiedenen Ländern teilnehmen“, betonte er.