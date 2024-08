Anhaltende Unterdrückung von US-Studentenprotesten zur Unterstützung Palästinas

Die Universitäten in den USA fordern strengere Vorschriften, um zu verhindern, dass die Proteste nach der Rückkehr der Studenten aus den Sommerferien wieder aufflammen.

Die Universitäten wenden diese Vorschriften unter dem Vorwand an, eine Wiederholung der Studentenproteste im letzten Semester aus Protest gegen den Krieg des zionistischen Regimes in Gaza zu verhindern, der zu Repressionen gegen Studenten durch die Polizei an Universitäten führte.

Dem Guardian zufolge dürften die Studenten der Columbia University, die die Studentenbewegungen initiiert haben, mit den größten Auflagen konfrontiert sein.

Minoosh Shafiq, die Präsidentin dieser Universität, trat letzte Woche unter dem Druck der Kritik an ihrer Leistung bei der Kontrolle der Proteste zurück.

Der Guardian schrieb: „Die strengen neuen Vorschriften gelten nicht nur für die Columbia University. Universitäten in den USA erwägen außerdem neue Richtlinien und Vorschläge zur Eindämmung von Studentenprotesten.“