Das israelische Regime lässt sich Zeit, um eine Einigung zu erzielen

„Benjamin Netanyahu, der Premierminister des zionistischen Regimes, verzögert die Verhandlungen und Amerika vertuscht weiterhin die Verbrechen dieses Regimes“, fügte er hinzu.

„Die Palästinenser halten sich an die in den Gesprächen vom 2. Juli vereinbarten Bedingungen, also an den Vorschlag, den die Israelis selbst mit Unterstützung der Amerikaner vorgelegt haben und der auf dem Plan von Joe Biden und der Resolution des UN-Sicherheitsrates basiert“, betonte er.

„Hamas und andere palästinensische Widerstandsgruppen bestehen auf einem Waffenstillstand und einem Ende der Tötung von Gaza-Bewohnern“, stellte er fest.