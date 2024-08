Einzelheiten des Telefongesprächs zwischen Katars Außenminister und Ali Bagheri

„Gestern Abend wurden in einem Telefonat mit dem Premierminister und dem Außenminister von Katar Meinungen über die Entwicklungen am zweiten Verhandlungstag zur Beendigung des zionistischen Völkermords in Gaza ausgetauscht“, schrieb Ali Bagheri Kani.

„Unter Bezugnahme auf den Prozess und die Ergebnisse der Verhandlungen in Doha erläuterte Mohammad bin Abdulrahman Al Thani die neuesten Probleme und Hindernisse auf dem Weg zu einer Einigung, die ein beruhigender Faktor für die Beendigung der Verbrechen des Regimes in Gaza wäre“, fügte er hinzu.

„In Bezug auf die Natur der zionistischen Aggression in Gaza warnte ich vor der Täuschung der in Tel Aviv herrschenden kriminellen Bande und ihres wichtigsten Unterstützers, der Vereinigten Staaten, am Verhandlungstisch“, betonte er.

„Durch die Lieferung von Kriegswaffen an die Zionisten ist Amerika selbst ein Komplize und kein neutraler Vermittler. Deshalb habe ich betont, dass alle Möglichkeiten genutzt werden müssen, um die zionistischen Aggressoren zu zwingen, das Töten und Verbrechen in Gaza einzustellen“, schloss er.