In diesem Gespräch bezeichnete Mohammad bin Abdulrahman Al-Thani die Ergebnisse dieser Verhandlungsphase mit Bezug auf die in Katar ausgerichteten Verhandlungen über einen Waffenstillstand als heikel.

In diesem Telefongespräch betonten die Parteien die Notwendigkeit, alle Anstrengungen und praktischen Maßnahmen, einschließlich diplomatischer Aktivitäten, fortzusetzen, um den Völkermord an den Zionisten in Gaza zu stoppen.